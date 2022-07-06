شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح الباب أمام رحيل ديانج فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل الدولي المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تلقي النادي عرضا مغريا في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في أحد الدوريات الكبرى، بعد قضاء 3 سنوات داخل الأهلي منذ القدوم لصفوفه عام 2019.

ولا تمانع إدارة الكرة بالأهلي متمثلة في الجهاز الفني وشركة الكرة ولجنة التخطيط في رحيل اليو ديانج حال تلقي القلعة الحمراء عرضا بقيمة مالية لا تقلق عن 7 أو 8 ملايين دولار نظير الموافقة على بيع الدبابة المالية في الصيف المقبل، في ظل توافر العناصر البديلة القادرة على تعويض غياب ديانج حال رحيله عن الأهلي.

ويوجد أكثر من لاعب قادرين على تعويض غياب اليو ديانج عن الأهلي في وجود كلا من حمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي ورامي ربيعة، مع إمكانية عودة أكثر من لاعب من اللاعبين المعارين مثل أحمد رمضان بيكهام المعار إلى سموحة أو عبد الرحمن مانو أو عربي المعارين إلى فيوتشر في الموسم الحالي أو شراء لاعب وسط محلي جديد.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمى من نادى إندرلخت البلجيكي للحصول على خدمات المالي آليو ديانج، وقال مصدر في الأهلي، إن النادى لم يتلق، حتى الأن، أى عروض من إندرلخت لضم اللاعب المالى، موضحاً أن النادي البلجيكى طلب ضم ديانج الصيف الماضى ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يمكن أن يرفض عرضاً قبل وصوله بشكل رسمى، فلابد من وصول العرض ثم البت فيه ودراسته من جميع النواحى واتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب.

ورغم أن الأهلي لا يرغب فى التفريط فى ديانج بسبب حاجة الفريق لجهوده باعتباره عنصرا مهما فى وسط الفريق، إلا أن النادي سينظر فى أى عرض رسمى للبت فيه إذا وصل النادى بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بعدة عروض الفترة الماضية من أندية أوروبية فى تركيا وفرنسا والخليج، وأنتقل ديانج للأهلي من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.