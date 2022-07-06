شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يرفض التحقيق في الزمالك ويتمسك بحقوقه كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق حامد مدافع وسط الزمالك الخضوع للتحقيق في النادى الابيض وتمسك بحقوقه كاملة حتى نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى .

كان طارق حامد قد سافر إلى إسبانيا لمدة 50 يوما للإطمئنان على إصابته في الركبة وهو ما استفز مسئولو النادى كثيرا في ظل الحاجة الماسة لجهوده مع توالى المباريات ، وهو ما أدى لتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق وتمسك بحقوقه كاملة .

ويفاضل طارق حامد بين أكثر من عرض محلى في الوقت الراهن للإنتقال لاحدهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد غلق كافة الطرق لتجديد تعاقده مع أبناء القلعة البيضاء وهو ما أكده مرتضى منصور رئيس الزمالك .

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم خصم الإنذارات والغيابات والتأخير عن موعد بداية التدريبات، وكذلك التأخير فى العودة من الإجازات، بخلاف أيام الراحة الاستثنائية .

كما سيتم فرض غرامة إضافية على المدافع الدولى بسبب الاضرار التي وقعت علي الفريق نتيجة تغيبه عن التدريبات والمباريات وادعائه الإصابة، وفي حالة تصاعد الازمة بين الطرفين سيتم التصعيد في المحكمة الرياضية الدولية خاصة ان عقد اللاعب مع الزمالك ساري حتي نهاية أغسطس المقبل.