شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخشى اليوم مفاجآت منتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب السويس على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يدخل طلائع الجيش المباراة بعد الفوز على حلوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32، فى حيت أطاح منتخب السويس بفريق فيوتشر بركلات الترجيح فى نفس الدور.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع إلى مواصلة نتائجه الرائعة، حيث حافظ على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 21 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فى المقابل، يأمل محمد أحمد إينو مدرب منتخب السويس الحالى خلفا لنبيل محمود الذى رحل عن الفريق، فى مواصلة المفاجآت والإطاحة بطلائع الجيش بعد الفوز الصعب على فيوتشر فى دور الـ32، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم كل ما لديهم من أجل خطف بطاقة العبور.