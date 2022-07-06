غيابات بالجملة في صفوف الأهلي وقرار من «ريكاردو»

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريش، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات ، بعد التعادل أمام الجونة.

ويستأنف الأهلى تدريباته غدا الخميس، على استاد مختار التتش .

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر

تقام فى تمام الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد الاهلى والسلام.

ويغيب حسين الشحات، وأكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد عن الأهلى فى مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء.