شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم ويبدأ صفحة مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء وفقا للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، والذي فضل منح اللاعبين راحة خشية من تعرضهم للإجهاد بسبب توالي مباريات الأهلي وخوض مباراة كل 72 ساعة، مستغلا وجود متسعا من الوقت لمدة 4 أيام قبل مباراة فيوتشر المقبلة، لإراحة اللاعبين الذين لم يحصلوا على راحة منذ فترة.

ويبدأ الأهلي من غد الخميس التحضير لمباراته القادمة ضد فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يحاضر الجهاز الفني لاعبيه من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة ويبدأ في دراسة الخصم من خلال مشاهدة عددا من المباريات الخاصة بالفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.