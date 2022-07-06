شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المصرية المحترفة تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن عدد من القرارات المهمة قبل مباراة نهائى كأس الرابطة المحدد له غدا الخميس بين فيوتشر وغزل المحلة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة نهائى كأس الرابطة بين فيوتشر وغزل المحلة، بناء على طلب الناديين.

فيما أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطاباً إلى أندية الأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى وفاركو، وتم التأكيد على مواعيد مباريات الجولتين الـ28 و29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويواجه الأهلى فاركو بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز الأربعاء 3 / 8 / 2022 فى التاسعة مساء باستاد السلام، بينما يلاقى الفريق الأحمر مع الاتحاد السكندرى في الجولة الـ29 يوم الأحد 7 / 8 / 2022 فى التاسعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت مباراة فاركو والإسماعيلى بالجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى يوم السبت 7 / 8 / 2022، وتقام باستاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساءً.

وكانت رابطة الأندية قد قررت إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدورى يوم 21 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها؛ بسبب صعود الأحمر لنهائي كأس مصر القديم أمام الزمالك.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل بعد تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو أمام الزمالك.