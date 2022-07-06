شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضع خطة فوز فيوتشر على غزل المحلة فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر، اليوم الأربعاء، معسكراً مغلقاً استعداداً لواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء غداً الخميس بنهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى.

وبدأ جهاز فيوتشر بمراجعة مباراة المحلة والأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في الدوري العام، بالإضافة إلى مباراة المحلة أمام الاسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 2/2 قبل اللجوء لركلات الجزاء التي أنصفت أبناء المحلة على حساب الدراويش.

ويستهدف الجهاز الفني لفيوتشر التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في فريق غزل المحلة قبل موقعة الخميس، وكان غزل المحلة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3، فيما تأهل فيوتشر بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.