شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الأهلى قبل موقعة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره فيوتشر بقيادة على ماهر والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 8 مباريات خلال قيادته لـ 4 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:

واجه علي ماهر الأهلي في: 8 مباريات

فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر

تلقى علي ماهر الهزيمة في: 6 مباريات

تعادل على ماهر فى لقاء واحد

مع المصري

ـ الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2

ـ الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع إنبي

ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0

ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع الأسيوطي

ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0

ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

مع فيوتشر

- الدور الاول لدوري هذا الموسم : التعادل 1/1 مع الاهلى