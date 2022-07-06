شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب فى المحطة المقبلة ببطولة الدوري بعد الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بشروط مباراة نهائي كأس مصر 21 يوليو

أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة، بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الأهلي هو المسئول عن كرات المباراة.

وتضمن الخطاب أيضا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.