شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يتدرب بالمجر استعداداً لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب ناشئات السلة تحت 17 سنة تدريباته فى المجر ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 يوليو الجارى.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة مع ، كلاً من : كندا وإسبانيا وكوريا، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد