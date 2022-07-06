شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى شعار المواجهة الوحيدة بين الأهلى وفيوتشر قبل صدام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مواجهات الأهلى وفيوتشر قبل صدام الدوري

والتقى الاهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، سجل هدف المارد الاحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

اتحاد الكرة يبدأ البحث عن طاقم حكام أجنبى لنهائى الكأس بين الأهلى والزمالك

بدأ اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام، البحث عن طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة كأس مصر موسم 2020 - 2021، والمحدد لها يوم 21 يوليو الجارى.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وصعد الأهلي لملاقاة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 21 يوليو الجارى حيث صعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان في نصف نهائي البطولة.