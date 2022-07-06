شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان ينتقد لاعبى الأهلى خلال لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سمير عثمان، الحكم الدولى السابق، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، مؤكدا أنهم لا يعرفون قانون كرة القدم.

وأضاف عثمان، خلال تحليله للحالات التحكيمية على قناة "أون تايم سبورتس": "فى كرة الركلة الحرة غير المباشرة التى احتسبها حكم اللقاء لو أى لاعب من الأهلى ضغط على حارس المرمى بسرعة، وجعله يمسك الكرة بعد لمسها مرتين متتاليتين أثناء تنفيذه ركلة المرمى فسوف يطرده الحكم مباشرة".

وواصل الأهلى الترنح فى بطولة الدورى بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر فى الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه فى المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.