شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: سواريز ممكن يحمل شيلة مش بتاعته.. وهجوم الزمالك تقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير إن فريق الأهلى به شيء خاطئ، مؤكدا أن هجوم الزمالك "ثقيل"، ويملك فى الخط الأمامى ثلاثى قوى المغربى أشرف بن شرقى وأحمد سيد "زيزو" والتونسى سيف الدين الجزيرى، وكذلك بيراميدز لديهم إبراهيم عادل وعبد الله السعيد قادران على قلب موازين أى مباراة.

وأكد شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس" أن تطبيق إدارة النادى الأهلى للقوانين والمبادئ شيء جميل ورائع لكن فى النهاية يوجد ملعب وجمهور من حقه الفرح بانتصار فريقه.

ومنح شوبير الحق الكامل لجمهور الأهلى فى الانتقاد والهجوم على منصات "السوشيال ميديا"، خصوصا عندما يرون صفقات الأهلى من اللاعبين الأجانب وعدم قدرتهم على صنع الفارق فى القلعة الحمراء مثل بيرسى تاو الذى يعانى من الإصابات طوال الوقت، وكذلك ميكسيونى وأليو ديانج المتواجد على دكة البدلاء.

وتابع شوبير: "عندما تتعاقد مع لاعب أجنبى لا بد أن تختار بطريقة صحيحة، وانظروا لجلبرتوا وفلافيو مع القلعة الحمراء، وإلا عليك بمنح الفرصة للاعبين الشباب مثل زياد طارق اللى بينزل بيصنع الفارق أو على الأقل الكبير يخاف شوية".

وواصل شوبير: "عجبانى طريقة الزمالك فى الاعتماد على اللاعبين الشباب اللى صنعوا الفارق، ومش هنفضل نقول شباب صغير ومش لازم اللاعب يمشى على عكاز ويبقى عنده 82 سنة علسان نمنحه الفرصة فى الملعب".

وأكمل شوبير حديثه: "البرتغالى ريكاردو سواريز ممكن يحمل شيلة مش بتاعته بمنتهى الأمانة، ولا بد من تغيير الفكر والأسلوب نفسه".

وقال الإعلامى أحمد شوبير إن فريق الأهلى يحتاج لإعادة ترتيب وتنظيم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التعادل أمام الجونة وظاهرة إهدار الفرص التى تكررت فى مباراة الفريق الساحلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف شوبير: "الأهلى عنده مباراتان قويتان أمام بيراميدز وفيوتشر، لو استطاع الفوز فيهما سيتساوى مع الزمالك ويتصدر جدول ترتيب الدورى العام بالمواجهات المباشرة، لأنه رصيده من النقاط نفد".

وعلق شوبير على خريطة صفقات النادى الأهلى قائلا: "مينفعش تجيب كل صفقاتك فى مركز واحد ومحمد شريف وحسام حسن وطاهر محتاجين مهاجم عشان يحصل منافسة، واللاعب لازم يبقى خايف ومرعوب على فقدان مكانه فى التشكيلة الأساسية".

واختتم شوبير: "الأهلى أهدر كمّا كبيرا من الفرص خلال المباريات الماضية، ولا يصح الحديث عن السحر والأعمال لأنى لا أحب هذه الطريقة، خصوصا أن المكسب يأتى بالجهد والعرق والأداء الجيد والقوى الذى يمنحك الفوز".