شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فيوتشر فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة .

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدورى أمام فيوتشر

يستعد فريق الاهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الاهلى أمام فيوتشر بالدوري

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد عن الاهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.