شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يودع أمم أفريقيا بالخسارة أمام "الأولاد" بهدف دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر من نظيره جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى منافسات دور الستة عشر لكأس الامم الافريقية فى القاهرة ليودع البطولة فى مثل هذا اليوم 6 يوليو 2019 ، وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب تيمبينكوسى لورش فى الدقيقة 85 بعد استغلال ثغرة واضحة فى الدفاع المصرى.

وكان المنتخب المصرى من أبرز المرشحين لتعزيز رقمه القياسى فى عدد ألقاب البطولة ورفع الكأس للمرة الثامنة، لاسيما أنه أنهى منافسات الدور الأول فى صدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات فى ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه، وتوج منتخب الجزائر باللقب فى النهاية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج لمنتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وقدمت مصر حفل افتتاح مبهرًا ومبهجًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 يليق بالنسخة التاريخية للبطولة، والتى شهدت مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، وشهد حفل الافتتاح تقديم بعض الاستعراضات والفقرات الفنية المستوحاة من التاريخ الفرعونى والفلكلور المصرى والتى استخدم خلالها الألعاب النارية، والتكنولوجيا الحديثة، والتى أظهرت الحفل بصورة مختلفة عن حفلات الافتتاح السابقة للبطولة الأهم فى القارة السمراء.

وتم خلال الحفل استعراض أعلام المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة، وذلك على 3 أهرامات كانت موجودة فى أرض الملعب، وبعد عرض أعلام الدول المشاركة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الأفريقية داخل الهرم الأكبر الذى تواجد فى منتصف الملعب.