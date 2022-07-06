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بعد تعادل الأهلي مع الجونة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

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الشارقة - اميمة ياسر -    

فقد الأهلي نقطتين ثمنيتين في صراعه علي لقب الممتاز، وذلك بعد تعادل سلبياً مع الجونة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع التاسع.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 45 من 21 مباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى.

ومازال الزمالك متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة أيضا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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