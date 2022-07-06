شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأخير استعداداً لإيسترن كومباني فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق المصري البورسعيدي، تدريباته بمعسكره المقام حالياً في برج العرب، استعداداً لمواجهة فريق إيسترن كومباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر 2021.

وقرر مسئولو النادي المصري ربط رفع الخصومات التي تم توقيعها على لاعبي المصري في وقت سابق بسبب التمرد على المشاركة في التدريبات، بتحسن نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك بتقييم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لمستوى اللاعبين.

وكان النادي المصري قرر، فى وقت سابق، فرض خصومات بنسبة 25% من عقود اللاعبين بعد تمردهم على المشاركة في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وذلك خلال تولي التونسي معين الشعباني المسئولية الفنية للمصري.

من ناحية أخرى، عرض مسئولو المصري على نظرائهم فى الوداد المغربي تقسيط 50% من قيمة انتقال كازادى كاسينجو لاعب الفريق، وكان النادي المصري قد سدد 50% من قيمة التعاقد للنادى ولم يسدد الباقى، وتم إيقاف القيد بسبب تلك المستحقات، وهناك انفراجة فى المفاوضات بين المصرى والوداد الودية لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة عن النادى قبل الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بالنادي المصري، أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادي المصري، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادي كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدي السابق، حيث كان الوداد المغربي قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتي تتخطى2 مليون جنيه.