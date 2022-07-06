شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يانج أفريكانز: الأهلي أكبر من ميكيسونى.. وهناك لاعبون يسقطون أمام الضغط الجماهيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، إن المدرب الناجح في أفريقيا يعتمد على ضوابط كثيرة أهمها التعامل النفسي قبل الفني.

وقال المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، في مداخلة تليفونية مع هاني حتحوت علي برنامج "الماتش" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "التدريب في أفريقيا صعب، خاصة عندما تكون مسئولا عن ناد كبير ولكن تراجع بعض الشىء بسبب بعض الإخفاقات".

وأضاف: "لما استلمنا الإدارة الفنية لفريق أفريكانز، وضعنا أيدينا على نقاط الضغف، واستطعنا إعادة النادي لمكانته الطبيعة بعد سيطرة سيمبا التنزالي، على الدوري بشكل كبير، وبعدها حصدنا الدوري بلا هزيمة"، متابعا: "فكرنا في الوصول إلى دوري بلا هزيمة، جاء بناء على تطبيق نظام متكامل، الأهم فيه، الحصول على جميع كل النقاط، خاصة أمام الفرق الضغيفة، حتى تستطيع الوصول إلى دوري بلا هزيمة".

وعند سؤاله على مستوي ميكيسوني أجاب: "لاعب يمتلك فنيات فقط، لكن تيشرت النادي الأهلي أكبر منه، فهناك لاعبون ينجحون في فرق أخرى لكن عند اللعب مع أندية كبيرة يسقطون أمام الضغط الجماهيري، أو قوة المنافسات الكبيرة التي يخوضها الأهلي".

واختتم: "كما أن هناك فرقا كبيرا بين الدوري التنزاني والدوري المصري، فالأخير أقوى بكثير من حيث الفرق وجودة اللاعبين".