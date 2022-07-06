شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: سواريز غير مسئول عن التعادل أمام الجونة.. وألومه على هذا الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محلل قناة ETC، أن ريكاردو سواريز مدرب الأهلي، غير مسئول عن التعادل أمام الجونة، موجهًا له اللوم في لقطة خلال المباراة.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "مباراة الأهلي والجونة كانت سيئة جدًا وعكست الأداء المتدني للاعبي الفريقين، وشهدت عددا كيبرا من أخطاء التمرير".

وأضاف معوض: "لا مبرر لتعادل الفريق أمام الجونة، هناك بعض اللاعبين مجهدون ولكن يجب إراحتهم ولا يتم مشاركتهم، يُحسب لسواريز الحصول على المخاطرة والدفع بمهاجمين، لكن يؤخذ عليه الدفع بزياد طارق في جهة اليسار، عندما تم نقله للجهة اليمنى نجح في تحقيق خطورة حقيقية، كل الأجنحة اليمنى في العالم أصحاب قدم يسرى، فهذا الأمر لم أفهمه، وكان سببًا في ظهور طاهر محمد طاهر بأداء باهت".

ووجه معوض اللوم لسواريز، أنه ظهر في لقطة أمام الكاميرا يشاور مساعده الأجنبي، وأعتقد أن سامي قمصان هو الأحق في هذه المرحلة بالمشاورة، لأنه أكثر معرفة بفريق النادي الأهلي.

وأتم معوض: "سواريز غير مسئول بالطبع عن نتيجة مباراة الجونة، ولكنه مطالب بالجمع بين النتائج والأداء لأن موسيماني رحل بسبب الأداء السيئ.