إنبى يستعيد جهود على فوزى والقاضى أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود الثنائى على فوزى وإبراهيم القاضي أمام الإسماعيلى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى.

وغاب ثنائى الفريق البترولى عن مباراة فيوتشر الماضية في نصف نهائي كأس الرابطة، وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين نظيفين بسبب الإيقاف ليصبح الثنائى جاهز لمواجهة الدراويش وتحت تصرف فييرا المدير الفني.

من ناحية أخرى، حذر البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا لاستعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتى تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من إمكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للدورى العام.