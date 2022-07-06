شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 / 7 / 2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، مباراتان مثيرتان فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث يلتقى طلائع الجيش مع منتخب السويس، وبيراميدز مع سيراميكا.

موعد مباراة طلائع الجيش ومنتخب السويس

فى السادسة مساء، يلتقى فريق طلائع الجيش مع منتخب السويس على استاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها طلائع الجيش بعد الفوز على حلوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32، فى حيت أطاح منتخب السويس بفريق فيوتشر بركلات الترجيح فى نفس الدور.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

وفى التاسعة مساء، يستضيف فريق بيراميدز نظيره سيراميكا على استاد الدفاع الجوى، يدخلها بيراميدز بعد الفوز على فريق لافينا بهدف نظيف فى دور الـ16، بينما حقق سيراميكا فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور.