شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: احترام الخصم سبب الفوز الكبير لسموحة أمام كفر الشيخ بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن الفوز الكبير بسداسية مقابل هدف أمام فريق كفر الشيخ، فى بطولة كأس مصر، جاء بسبب احترامنا للخصم وحذرنا اللاعبين من التهاون والتغلب على مفاجآت الكأس.

وأضاف بسيوني في تصريحات له: "لعبنا بالتشكيل الأساسي ونجحنا فى الخروج بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول، ثم منحنا عددا من اللاعبين الفرصة فى المشاركة للاطمئنان عليهم".

وقدم بسيونى الشكر للاعبين وأهدى الفوز لمجلس الإدارة برئاسة وليد عرفات، مؤكدا أن الدعم الكامل للجهاز واللاعبين من أهم عوامل الفوز على كفر الشيخ.

وقال بسيونى: "أغلقنا صفحة كفر الشيخ ونبدأ بدون راحة استعدادا للدورى الممتاز، كنت قلقان على المباراة عقب مباراة الأهلي، وأكدت للاعبين أن الجميع بنتظر الأداء وأن الفوز لم يأت صدفة".