شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى يهاجم الرابطة: ليه حكم إسبانى بـ40 ألف يورو لمباراة المحلة وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الإعلامى مدحت شلبى، المسئولين فى رابطة الأندية المصرية، بسبب إسناد نهائى كأس رابطة الأندية بين غزل المحلة وفيوتشر لطاقم حكام إسبانى بـ40 ألف يورو.

وقال مدحت شلبى خلال تقديمه برنامج "مساء أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "يعنى إيه نهائى كأس الرابطة تكون بحكام أجانب وندفع فيها دولارات والمباراة مش مستهلة ومفيش حساسية بينهم، وجايبين حكم إسبانى من الدوريات الخمسة الكبرى، ده حتى مباراة الأهلى والزمالك مكانتش بحكام من الدوريات الخمسة الكبرى دا كان رومانى".

وأضاف مدحت شلبى: "هو احنا عندنا دولارات كتير عاوزين نبعزقها وجايبين حكم كبير وبيقولك ده طرد ميسى ونيمار طيب جايبينه علشان يطرد عبده يحيى يعنى مش فاهم، وليه أدفع 40 ألف يورو ليه هو العملة عندنا بقيت سهلة".

وتابع مدحت شلبى: "مش عاوزين ندى حجم أكبر من الحدث نفسه، دى بطولة تنشيطية ودية مش أكتر ليه أجيب حكم إسبانى بـ40 ألف يورو مين هيدفع الفلوس دى والرابطة معندهاش حساب أصلا وهذا بزغ مالوش لازمة مع احترامى لكل مسئولى الرابطة".

ويدير المباراة طاقم إسبانى كامل مكون من جيسيوس مانزانو حكم ساحة وأنجل رودريجز حكم مساعد وجيفر مارتينيز حكم مساعد ثان، وفالنتين جوميز حكم رابع وإجناكيو جلاسيس حكم فيديو، واسديرو دياز مساعد حكم فيديو.