شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فوتا: إدارة الإسماعيلى ترضى الجماهير بإقالة المدربين.. وبكيت بعد رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الهولندي مارك فوتا، المدير الفني الأسبق للنادى الإسماعيلي، أن أزمة الدراويش تتمثل فى سعى الإدارة لإرضاء الجماهير بإقالة المدربين، وقال فوتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أتابع الإسماعيلي، والآن الفريق في موسم صعب ويعاني هذا الموسم".

وأضاف: "أعتقد أن تغيير المدربين يغير من فلسفة الفريق، ويؤثر على اللاعبين، فالإدارة تسعى لإرضاء الجماهير"، وتابع: "يجب أن تختار الإدارة مدربا يتماشى فكره مع الفريق، ويحظى بالثقة كاملة، فليس المدير الفني دائما المخطئ، وهناك مشكلات كثيرة تتعلق باللاعبين".

وأكد مارك فوتا أنه بكى بعد رحيله عن تدريب الدراويش، وقال فوتا: "بكيت بعد رحيلي عن الإسماعيلي وكان لدي ذكريات رائعة معهم"، وأضاف: "دربت مجموعة من اللاعبين الرائعين فى الإسماعيلي مثل حسني عبد ربه، وشريف عبد الفضيل وأبو جريشة وغيرهم". وتابع: "حسني عبد ربه من أعظم لاعبي أفريقيا، ولو كان يلعب حتى الآن لصنع الفارق مع الإسماعيلي".