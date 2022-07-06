شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أداء جيد للدولى محمد عادل بعد فترة غياب فى لقاء الجونة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الجونة vs الأهلى

المسابقة: الأسبوع التاسع المؤجل من الدورى العام

النتيجة: التعادل السلبى

حكم الساحة: محمد عادل

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: هانى خيرى

حكم رابع: أسامة اسماعيل

حكام ال VAR: علاء صبرى، مصطفى عطية

فى مباراة الضغوط الكبيرة على حكم المباراة قبل وأثناء إدارتها نتيجة بعد الحكم لفترة كبيرة عن أداء لقاءات النادى الأهلى تمكن الحكم من الخروج منها بأقل الأخطاء نتيجة التمركز والتركيز والتعاون بين طاقم التحكيم، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 74 احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة على حارس مرمى الجونة نتيجة لعب الكرة مرتين والقرار صحيح لحكم المباراة.

اللياقة البدنية: استغل الحكم عناصر اللياقة البدنية بشكل جيد وتحرك فى ميدان اللعب دون الوقوع فى محيط اللعب.

العقوبات: أنذر الحكم كلا من سيف العجوز والشبراوى من الجونة كما أنذر كريم فؤاد من الأهلى.

الحكمان المساعدان: نجاح كبير للحكام المساعدين فى جميع القرارات الخاصة بالتسلل وكان التعاون مثمر بين الجميع.

الـVAR: لا توجد حالات تستحق تدخل الـVAR.