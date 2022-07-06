شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة يودع لاعبيه بعد مباراة الأهلى ويؤكد: إنهم رائعون ويستحقون بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الجونة، إن التوفيق غاب عنه خلال فترته داخل أسوار الفريق الساحلى، مؤكدا أنه خسر مباريات كانت في المتناول بسبب سوء التوفيق، مشيدا بلاعبيه موضحا أنهم كبار ورائعون ويستحقون تحقيق بطولة.

وودع مصطفى لاعبيه خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "أون تايم سبورتس"، موضحا أن مباراة الأهلى الأخيرة له مع الفريق الساحلى، معبرا عن رضاه عن الفترة التي قضاها داخل الفريق الساحلى، مشيدا بتعامل الإدارة الاحترافى معه.

وأكد تامر مصطفى أن طلعت يوسف المدير الفني الذى يخلفه في قيادة فريق الجونة خلال الفترة القادمة سيكون إضافة كبيرة، موضحا أنه أستاذه في التدريب وتعلم منه الكثير، متمنيا له التوفيق في المهمة الجديدة مع الفريق الساحلى.

وأشار مصطفى إلى أداء الجونة أمام الأهلى لم يكن الأفضل للفريق الساحلى رغم التعادل، ولكنه قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية وأفضل من ذلك، ولكنه خسرها بسبب سوء التوفيق وإضاعة وإهدار الفرص الكثيرة.

وطالب تامر مصطفى بتقييم المدربين بعيدا عن الألوان والانتماءات، خصوصا أن هناك مديرين فنيين رحلوا عن أنديتهم ولم يتحدث عنهم أحد، موضحا أنه بذل قصارى جهده مع الفريق الساحلى وقدم مبارياتت رائعة.