شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يصف مهاجمى الأهلى بـ"الرعونة".. ويؤكد: الذكاء قليل جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف طه إسماعيل، محلل قنوات "أون تايم سبورتس"، مهاجمى الأهلى بالرعونة داخل منطقة الـ18 أمام الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد إسماعيل خلال تحليله لمباراة الأهلى والجونة على قناة "أون تايم سبورتس" أن الذكاء لدى لاعبى الأهلى قليل جدا، لافتا إلى أنهم يفشلون في توقع الكرة عند منطقة الـ18 لدى الخصم، الأمر الذى يجعلهم يهدرون الفرص.

وأوضح نجم الأهلى الأسبق أن لاعبي الأهلى لديهم ضعف تكتيكي واضح، والحلول الفردية عندهم غير موجودة، كما أن التسليم والتسلم لديهم غير منضبط، مؤكدا أن اللاعبين لديهم مشاكل في إرسال الكرات العرضية واستقبالها.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.