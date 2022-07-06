شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: الأهلي أسوأ فريق فى الدورى.. وهناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن جماهير الأهلي حزينة من أداء فريق الكرة بالنادي، مؤكدًا أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص القلعة الحمراء.

وتابع نجم الأهلي السابق في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC ": "جمهور الأهلي مستاء ومندهش من أداء الفريق الأحمر، هناك بعض اللاعبين تلعب بقميص النادي الأهلي لا تستحق ارتداء قميصه، وبعيدة كل البعد عن مواصفات لاعب النادي الأهلي".

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق: "الأهلي واجه فريق الجونة المستسلم والذي يترك المساحات خلفه، ولكن الأهلي يقدم أداء عشوائيا، وتواجد سواريز منذ أيام لا يشفع له التعادل أمام الجونة، الأحمر لم يقدم جملة واحدة أمام منافسه في اللقاء ، أين تعليمات المدرب؟".

وأتم رمضان السيد: "لاعبو الأهلي يفتقدون للروح والعزيمة والإصرار والأداء، لا بد من رحيل عدد كبير من اللاعبين بالجيل الحالي، محمد شريف بعيد كل البعد عن مستواه لا أفهم سبب تراجع مستواه، رغم أنه يمتلك مواصفات جيدة".