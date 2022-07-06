شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: التعادل مع الأهلى سيعطى دفعة معنوية للجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد خالد قمر، مهاجم فريق الجونة، أن التعادل مع النادي الأهلي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة.
وقال قمر فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "تعاهدنا قبل مباراة الأهلب على التركيز وتقديم مستوى مميز، وكنا نريد تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط ولكن التعادل يعتبر مكسب فى ظل النتائج السلبية للفريق".
وواصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.