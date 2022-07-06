شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: التعادل مع الأهلى سيعطى دفعة معنوية للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد قمر، مهاجم فريق الجونة، أن التعادل مع النادي الأهلي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة.

وقال قمر فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "تعاهدنا قبل مباراة الأهلب على التركيز وتقديم مستوى مميز، وكنا نريد تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط ولكن التعادل يعتبر مكسب فى ظل النتائج السلبية للفريق".