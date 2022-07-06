شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الجهاز الفنى للجونة بشكل رسمى.. وطلعت يوسف المدير الفنى الجديد للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد صديق، المدرب المساعد لفريق الجونة، رحيل الجهاز الفني الحالي بعد مباراة الأهلي بشكل رسمي، وقال صديق عبر برنامج: "كورة كل يوم": "رحلنا بشكل رسمي ولقاء اليوم كان الأخير لنا".

وتابع صديق: "أشكر إدارة الجونة بشدة، وتامر مصطفى لم يتول حتى الآن تدريب المصرية للاتصالات". وكشف صديق عن المدير الفني الجديد لفريق الجونة، قائلا: "طلعت يوسف هو المدير الفني الجديد لفريق الجونة".

وواصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.