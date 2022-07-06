الامارات | العين يبدأ تحضيرات الدفاع عن «الثنائية».. وفلاح وليد يعود من الإعارة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبدأ تحضيرات الدفاع عن «الثنائية».. وفلاح وليد يعود من الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن فريق كرة القدم بنادي العين تحضيراته للموسم الجديد الذي يدافع فيه عن لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، وذلك ببدء الفحوص الطبية السنوية التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، موعد السفر إلى مدينة باد جوجيغ الألمانية التي تشهد المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي حتى 31 يوليو، تتخللها مواجهتان وديتان، في وقت كان لافتاً عودة اللاعب الشاب فلاح وليد لصفوف «الزعيم»، بعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة مع فريق خورفكان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على «تويتر» جانباً من بدء الفحوص الطبية للاعبي الفريق المواطنين، في وقت يصل فيه اللاعبون الأجانب بداية من الأسبوع المقبل للخضوع للفحوص الطبية، بينما لايزال المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف يقضي إجازته الصيفية برفقة أسرته في إسبانيا التي وصلها أخيراً، بعد أن اطمأن على أسرته الكبيرة في أوكرانيا.

وكانت المجموعة الأولى من لاعبي فريق العين قد خضعت للفحوص الطبية، في أحد مستشفيات مدينة العين، على أن تستمر الفحوص بصورة يومية على مجموعات، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، على أن تكتمل الفحوص قبل يوم 19 الجاري.

ومن المقرر أن يقيم الفريق معسكره الخارجي على مرحلتين، إذ ستكون الأولى في ألمانيا لمدة 12 يوماً يخوض خلالها مباراتين وديتين، على أن تنطلق المرحلة الثانية يوم 31 يوليو في مدينة جينبرج النمساوية تتخللها ست مباريات ودية، على أن يختتم المعسكر الخارجي يوم 21 من شهر أغسطس المقبل موعد العودة إلى الدولة، إذ سيحصل الفريق على راحة لمدة يوم، على أن يتم استئناف التحضيرات بعد يومين في استاد خليفة بن زايد.

وتمنح عودة اللاعب فلاح وليد (23 عاماً) الجهاز الفني خيارات واسعة في مركز وسط الملعب، خصوصاً أن اللاعب صقل تجربته خلال الإعارة، إذ خلال موسمه الأول مع خورفكان شارك في 17 مباراة في الدوري من أصل 26، بينما ارتفعت مشاركاته في الموسم الماضي، إذ لعب 24 لقاءً من أصل 26.

الفحوص الطبية السنوية تستمر حتى 19 يوليو الجاري

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