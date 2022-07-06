الامارات | برشلونة يقترب من كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أربع سنوات على رحيله من ريال مدريد يبدو أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه للعودة إلى الدوري الإسباني لكرة القدم من باب الغريم التقليدي برشلونة، بعدما طرح خوان لابورتا رئيس النادي، أول من أمس، فكرة التعاقد مع اللاعب المخضرم.

وفيما أشارت بعض التوقعات في السنوات القليلة الماضية إلى أن النجم البرتغالي رونالدو قد «أفل»، وأن هذه الحقبة التي شهدت سطوعه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني انتهت، وأن اللاعب في طريقه للاعتزال، برهن رونالدو أنه لايزال قادراً على العطاء، وأنه لايزال هدفاً لأكبر الأندية.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية الشهيرة إلى أن اجتماعاً جرى بين لابورتا وخورخي مينديز وكيل رونالدو، في حضور اللاعب، وأن اسم النجم البرتغالي الكبير طرح بقوة خلال الاجتماع، وأن لابورتا استفسر عن احتمالات انتقال رونالدو إلى برشلونة هذا الصيف.

وكانت التقارير أكدت أخيراً أن رونالدو طلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، وأن السبب الرئيس هو رغبة اللاعب في الانضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، فيما أنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي.

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