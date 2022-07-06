الامارات | «الكاراتيه» يناقش استراتيجية 2032.. ومحاورها «التطوير والإنجاز والريادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاراتيه» يناقش استراتيجية 2032.. ومحاورها «التطوير والإنجاز والريادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي في اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، وبتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، اجتماعها الثاني مع اللجان العاملة في اتحاد اللعبة، في إطار مناقشة إطلاق استراتيجية الاتحاد 2032، المتوافقة مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة وحوكمة الاتحادات الرياضية.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور عبدالله البادي، وحضره رئيس لجنة المنتخبات ونائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، راشد آل علي، بالإضافة إلى مستشار لجنة الحوكمة بالاتحاد، الدكتور عبدالله النعيمي، وأعضاء اللجنة: الدكتور محمد صيام، وموزة السويدي، وعائشة الشهابي، كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة المنتخبات.

وقال رئيس لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي في اتحاد الكاراتيه، الدكتور عبدالله البادي، لـ«الإمارات اليوم»: «جاء اجتماع لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي مع لجنة المنتخبات الوطنية، لمناقشة خطة عمل تتضمن لقاء جميع اللجان العاملة في الاتحاد على مدار أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام، تهدف إلى شرح محاور ومراحل استراتيجية اتحاد الكاراتيه 2032، ومبادرات المرحلة الأولى للاستراتيجية».

وأوضح: «استهلت اللجنة أول الاجتماعات، الأسبوع الماضي، بلقاء لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي جابر الزعابي، على أن تواصل اللجنة لقاء بقية اللجان، ومناقشة استراتيجية اتحاد الكاراتيه 2032 التي تنقسم إلى ثلاث مراحل، هي التطوير، والإنجاز، والريادة، لتندرج الاجتماعات الحالية الممتدة حتى أغسطس المقبل ضمن مبادرات المرحلة الأولى، التي يتم خلالها مناقشة ثلاثة محاور رئيسة».

وأضاف: «يتعلق المحور الأول بالرياضة المجتمعية ونشر رياضة الكاراتيه في الدولة عبر برامج توعوية، وإنشاء فروع تابعة للاتحاد في بقية إمارات الدولة، ودمج أصحاب الهمم ضمن لعبة الكاراتيه، وتعزيز مكانة الاتحاد محلياً وقارياً وعالمياً من خلال استضافة الأحداث، وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية مع كل شرائح المجتمع الإماراتي من خلال المشاركة في جميع الفعاليات والاعياد والمناسبات الوطنية وغيرها، ودعم مشاركة المرأة وتحقيق التمكين الناجح للرياضة».

وتابع: «حمل المحور الثاني للاجتماعات، عنوان (رياضة تنافسية)، لمناقشة آليات تطوير المستوى الفني لجميع منتسبي الاتحاد، من خلال زيادة عدد المسابقات والدورات التدريبية وورش العمل، وصولاً إلى دعم وتطوير المنتخبات الوطنية عبر الاعتماد على الكوادر المتخصصة القادرة على ضمان تحقيق مزيد من الإنجازات لكاراتيه الإمارات، وصولاً إلى تنفيذ مشروعات نوعية مختلفة في كل التوجهات، ومنها على سبيل المثال الحكم الأولمبي».

وأكمل: «تطرق المحور الثالث للمنظومة الرياضية، وتنمية مصادر الدخل المادي للاتحاد، عبر التسويق والاستثمار والتنوع في الشراكات الاستراتيجية، وتوفير منظومة دعم اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والإعلام وإدارة الأزمات، قبل الانتقال إلى مناقشة كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة عمليات الاتحاد، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر منظومة تحليل البيانات الإلكترونية».

واختتم: «تواصل لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي في اتحاد الكاراتيه اجتماعاتها الدورية مع اللجان العاملة يوم الجمعة المقبل، بلقاء لجنة تنظيم الفعاليات».

المحاور الـ 3

1- نشر رياضة الكاراتيه في الدولة، ودمج أصحاب الهمم، وتعزيز مكانة الاتحاد محلياً وقارياً وعالمياً، وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية.

2- تطوير المستوى الفني، من خلال زيادة عدد المسابقات، وصولاً إلى دعم وتطوير المنتخبات الوطنية لضمان تحقيق مزيد من الإنجازات.

3- تنمية مصادر الدخل، وتوفير منظومة دعم اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والإعلام وإدارة الأزمات.

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