الامارات | مجلس دبي الرياضي يحتفي بأبطال الألعاب الجماعية والفردية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يحتفي بأبطال الألعاب الجماعية والفردية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجلس دبي الرياضي بالأندية الفائزة بالألقاب في الألعاب الجماعية والفردية خلال الموسم الرياضي 2021 - 2022، وزينت الكؤوس والدروع التي أحرزتها أندية دبي صالة المؤتمرات الصحافية بمقر مجلس دبي الرياضي خلال الاحتفالية التي حضرها أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية علي عمر، والمدير التنفيذي لنادي حتا علي البدواوي، والمدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية أحمد الجناحي، وممثل نادي شباب الأهلي خالد درويش، ومشرف الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل محمد سعيد.

وهنأ سعيد حارب الفرق واللاعبين من أندية دبي على إنجازاتهم في بطولات الموسم الرياضي الماضي، وقال: «نحن نعبر دائماً عن سعادتنا بالعلاقة الطيبة والتكامل في العمل بين المجلس وأندية دبي، وهي العلاقة التي أسهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات على جميع المستويات، وسعادتنا تزداد ونحن نتابع إنجازات فرقنا والبطولات التي حققوها على مستوى الفريق الأول وفرق المراحل السنية رغم قوة المنافسة من أندية الدولة، وهذه البطولات تؤكد جودة العمل وحجم المجهود الكبير الذي بذله كل فرد من أفراد الفريق طوال فترة الموسم الماضي».

وأضاف حارب: «الألقاب والكؤوس والدروع العديدة التي أحرزتموها تؤكد أن أنديتنا تحرص على التميز والتفوق في جميع الرياضات، كما تؤكد أن الموهوبين من أبناء الوطن يجدون الفرصة في أنديتنا لممارسة هواياتهم والتألق فيها والوصول لمرحلة تمثيل المنتخبات الوطنية، ونتمنى لهم المزيد من التألق وحصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل وتعزيز أرصدة أنديتنا من ألقاب البطولات الرياضية المختلفة».

وحقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة ثلاثة ألقاب هي الدوري العام، وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة.

كما نجحت أندية دبي في الحصول على أربعة ألقاب، في الكرة الطائرة، إذ فاز شباب الأهلي بلقب بطولة الدوري، والنصر بألقاب كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر، وفاز شباب الأهلي بلقبي بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، في كرة الطاولة للفرق.

وفي ألعاب القوى للفرق، فاز النصر بلقبي بطولة الدوري وكأس نائب رئيس الدولة، وفي الدراجات الهوائية للفرق رجال فاز فريق شباب الأهلي بلقبي بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، وفي الكاراتيه (فرق كاتا وكوموتيه) وفاز فريق شباب الأهلي بلقب كأس نجوم المستقبل، وحصل على درع التفوق العام في فئات مختلفة.

وفي كرة قدم الصالات فاز فريق النصر بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وفي كرة القدم الشاطئية فاز فريق الوصل بلقب كأس رئيس الدولة. كما تميز النصر في بطولة الإمارات للجودو - كاتا وأيضاً تحقيق إنجازات في مسابقات السيدات للدراجات الهوائية والرماية ورياضة بادل تنس.

وفي بطولات المراحل السنية للموسم 2021 – 2022 حققت فرق أندية دبي ألقاباً عدة في مختلف الرياضات، حيث فاز في كرة القدم فريق شباب الأهلي بلقب دوري المحترفين تحت 21 سنة، كما فاز بلقب دوري الشباب تحت 20 سنة ولقب كأس الشباب تحت 20 سنة، كما فاز الوصل بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة، وفاز شباب الأهلي بلقب دوري الناشئين تحت 17 سنة، وفاز الوصل بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة، وفاز فريق النصر بلقب دوري الأشبال تحت 15 سنة، وفاز شباب الأهلي بلقب دوري الأشبال تحت 14 سنة، وفاز الوصل بلقب دوري الأشبال تحت 14 سنة للفئة الثانية، وأيضاً دوري البراعم تحت 13 سنة.

وفي كرة السلة، فاز شباب الأهلي بلقب الدوري العام تحت 21 سنة، وفاز الوصل بلقب كأس رئيس الدولة للشباب، وفاز النصر بدوريات الناشئين والأشبال والبراعم وكأس البراعم، وفي الكرة الطائرة فاز فريق حتا بلقب دوري الشباب وكأس الشباب، فيما فاز شباب الأهلي بلقب دوري الناشئين، وفاز أيضاً بلقب الأشبال، وفي كرة القدم للصالات فاز فريق النصر بلقب دوري الشباب، وفي كرة الطاولة للفرق فاز النصر بألقاب فئة الشباب، والناشئين، والأشبال.

وفي ألعاب القوى للفرق فاز فريق النصر بألقاب بطولة الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لفئات الشباب والناشئين والأشبال، وفي الدراجات الهوائية للفرق فاز فريق النصر بلقب فرق الشباب، وفي الكاراتيه للبنين والبنات فاز فريق شباب الأهلي بألقاب الشباب والناشئين والأشبال، وفي المبارزة فاز فريق شباب الأهلي بلقب بطولة الدولة للمبارزة تحت 20 سنة سلاح سيف.

سعيد حارب:

«الألقاب والكؤوس والدروع العديدة تؤكد حرص أنديتنا على التميز والتفوق في جميع الرياضات».

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