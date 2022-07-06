الامارات | محمد يوسف: وجهتي المقبلة ستكون في «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: وجهتي المقبلة ستكون في «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى خورفكان والمنتخب الوطني السابق، محمد يوسف، عن جاهزيته واستعداده للعودة بقوة، وتمثيل الفريق الذي يرى فيه مستقبله من أندية المحترفين خلال الموسم المقبل كونه لاعب حر حالياً، مؤكداً تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم قبل الماضي، مبيناً أنه يتطلع للعودة بقوة للملاعب والمنافسات الكروية، وتحقيق آماله وتطلعات الفريق الذي سيمثله في المرحلة المقبلة.

وقال محمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «تعافيت من الإصابة بعد سلسلة من العلاج والاستشفاء، وأتطلع لتحد جديد في الموسم المقبل، ووجهتي ستكون دوري أدنوك للمحترفين، وكلي إصرار على استعادة اسمي بين حراس المرمى، وأرى نفسي جاهزاً من كل النواحي صحياً وفنياً، وسأكون جاهزاً بدنياً بشكل أفضل مع فريقي الجديد».

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