الامارات | منتخب «المواي تاي» جاهز لرفع علم الإمارات في «عالمية برمنغهام»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «المواي تاي» جاهز لرفع علم الإمارات في «عالمية برمنغهام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للمواي تاي، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 7 إلى 17 الجاري، بمشاركة 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة، يتنافسون في 36 رياضة، وتقام فعالياتها في 15 موقعاً.

وتقام مسابقات المواي تاي على مدار 3 أيام خلال الفترة من 15إلى 17 الجاري، ويمثل المنتخب، الرباعي نور الدين سمير بوزن 63.5 كغ، ومحمد مرضي 67 كغ، وأمين المعتصم 71 كغ، وإلياس حبيب 81 كغ.

من جانبه، أكد قائد المنتخب للمواي تاي وصاحب ذهبية 81 كغ ببطولة العالم الأخيرة التي احتضنتها أبوظبي، إلياس حبيب، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لرفع علم الإمارات في دورة الألعاب العالمية، بمشاركة نخبة نجوم العالم الذين تأهلوا إلى هذه الدورة عقب خوض العديد من البطولات التي تم خلالها تجميع النقاط لنيل فرصة المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير.

وقال في تصريحات صحافية: «دورة الألعاب العالمية لا تقل أهمية عن كبرى المحافل مثل الدورات الأولمبية، نظراً لوجود العديد من الرياضيين من حول العالم، وحظوظ الإمارات وحضورها في الدورة قوي للغاية وطموحنا لا حدود له، وقد تم التركيز خلال المعسكر الذي سبق بطولة العالم، واستمر لمدة شهرين على كثير من الجوانب الفنية، قبل أن نعاود الدخول في معسكر آخر جديد كمحطة نهائية قبل خوض غمار منافسات بالدورة».

كما أعرب لاعب المنتخب أمين المعتصم عن تفاؤله بحصده رفقة زملائه أكبر عدد من الميداليات وتتويج جهود جميع اللاعبين الذين سعوا إلى حجز بطاقات التأهل إلى هذا الحدث العالمي.

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