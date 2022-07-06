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الامارات | كريستوف غالتييه مدرباً جديداً لباريس سان جرمان

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، التعاقد رسمياً مع المدرب كريستوف غالتييه، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المقال رسمياً من مهامه في وقت سابق من الإعلان.

وبات غالتييه (55 عاماً)، الذي تخلى عن تدريب نيس في نهاية يونيو، بعد أن قاد ليل إلى لقب الدوري في 2021، سابع مدرب في نادي العاصمة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة قطر للاستثمارات عام 2011، ليكمل ثورة سان جرمان التي بدأت مع تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي، وإقالة مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، وتعيين المستشار الرياضي البرتغالي لويس كامبوس بدلاً منه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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