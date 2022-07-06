الامارات | انطلاق تدريبات «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريبات «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الفريق الأول بنادي الإمارات، استعداداته للموسم الجديد للهواة 2022-2023، بخضوع اللاعبين للفحوص الطبية اللازمة، كما انطلقت أمس التدريبات اليومية للفريق بقيادة الجهاز الفني الجديد، والتي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين. ويعكف الجهاز الفني لـ«الصقور»، على وضع استراتيجية عمل خاصة لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للموسم المقبل.

وأكد مدير الفريق الأول هادف سيف، أن الفريق سيواصل العمل والاستعداد بقوة للموسم الرياضي، وقال في تصريحات صحافية «إن المعسكر الخارجي سينطلق في صربيا من 2 إلى 22 أغسطس المقبل وسيتخلل الإعداد خمس مباريات ودية، بالإضافة إلى أن الإدارة تعكف على اختيار مجموعة من اللاعبين المواطنين الأكفاء، إذ تم تحديد المراكز التي يحتاجها المدرب للفريق الموسم المقبل».

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