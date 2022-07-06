شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أداء الأهلى أمام الجونة تراكمات الفترة الماضية ولا لوم على سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، محلل قناة أون تايم سبورتس، أن أداء فريق الأهلى أمام الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام نتيجة تراكمات لحالة المارد الأحمر منذ فترة طويلة.

وقال نجم المنتخب الوطنى السابق، خلال تحليله لمباراة الأهلى والجونة على قناة "أون تايم سبورتس"، إن سواريز المدير الفني للأهلى لا يسأل عن أداء المارد الأحمر، مشيرا إلى أنه لا يستطيع إلقاء اللوم عليه، بسبب تراجع أداء اللاعبين.

وأوضح الصقر أن لاعبي الأهلى لم يستطيعوا استغلال الفرص التي لاحت لههم أمام مرمى فريق الجونة المستسلم وأهدروها جميعا.

وواصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.