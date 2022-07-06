شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء اليوم الثلاثاء 5 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهامة، منها الأهلي يتعادل سلبيا مع الجونة واتحاد الكرة يخطر كيروش بترشحه ضمن أفضل المدربين في أفريقيا.

الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة

واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

سموحة يفوز على كفر الشيخ 6 / 1 و يتأهل لربع نهائي الكأس.. فيديو

تأهل فريق سموحة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كفر الشيخ بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر 2021 /2022 .

اتحاد الكرة يخطر صلاح و النني بترشيحهما ضمن الأفضل في أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – يخطرهم فيه بترشيح ثنائي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ضمن قائمة الأفضل في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في شهر يناير من العام الجاري 2022 ، في الحفل المقرر له 21 يوليو بالمغرب.

اتحاد الكرة يخطر كيروش بترشحه لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا والحفل 21 يوليو

أخطر اتحاد الكرة ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بترشيحه من جانب الاتحاد آلافريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا ، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

طاقم تحكيم إسباني لنهائى كأس الرابطة بين غزل المحلة وفيوتشر

أعلنت رابطة الأندية عن طاقم الحكام الإسبانى المقرر أن يدير لقاء غزل المحلة و فيوتشر فى نهائى كأس الرابطة يوم الخميس المقبل .

حمدى النقاز ينتظر العودة للزمالك بنهاية الموسم الجارى

ينتظر التونسى حمدى النقاز العودة من جديد لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد حل أزمة القيد التي كلفت الفريق الأبيض عدم التعاقد مع أي لاعب خلال الموسم الحالي .

12 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى

تقرر حضور 12 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المقبلة والمقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل، وهي السعة الكاملة لاستاد الاسكندرية الذي يستضيف اللقاء.

اتحاد الكرة يصرف مستحقات فبراير ومارس للحكام

بدأ مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الثلاثاء صرف مستحقات الحكام عن شهري فبراير ومارس الماضيين، بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه الذى عقد الأربعاء الماضى.

بيرسى تاو ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد 15 يوماً بسبب مزق العضلة الامامية

ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى فى تدريبات ناديه بعد أسبوعين حيث استعان الجهاز الطبى للمارد الأحمر بـ"حقن البلازما" لتجهيز لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

9 نهائيات تزين تاريخ غزل المحلة بعد تأهله في كأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة إنجازاً فريداً بعد تأهله إلى الدور النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعدما تخطى الاسماعيلي في مباراة الدور نصف النهائي والتي جمعت الفريقين أمس، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/1، قبل أن تمتد المباراة لأشواط إضافية انتهت بالتعادل أيضاً بنتيجة 2/2، ونجح غزل المحلة في حسم نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

مدرب منتخب مصر.. ثنائى ألمانى وكولومبى فى الصورة وانتظار موقف خليلوزيتش

يكثف اتحاد الكرة، من جهوده لحسم ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة الذى تمت إقالته بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.

الكونفدرالية تجبر فيوتشر على التمسك بنجوم الفريق بسبب تعارض موعد القيد

أكد عبد الظاهر السقاء المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سيشارك في في كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة المقبلة، بالقائمة القديمة بسبب تعارض موعد القيد، الأمر الذي يفرض على فيوتشر التمسك بكامل نجومه نظراً لأن الصفقات الجديدة لن تنضم إلى الفريق إلا في فترة القيد التالية.