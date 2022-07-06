شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 5/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة، وتعرف على مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، و5 آلاف مشجع فى نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك