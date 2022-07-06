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اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 5/7/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة، وتعرف على مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، و5 آلاف مشجع فى نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك

 

واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة..

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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