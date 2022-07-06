شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي القادمة أمام فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 45 نقطة فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد الجونة عند النقطة 22 فى المركز الرابع عشر.
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام فيوتشر
الأهلي يواجه فريق فيوتشر يوم الثلاثاء القادم الموافق 12-7-2022، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري .
جدول ترتيب الدوري بعد مباراة الاهلي والجونة
وما زال نادي الزمالك في صدارة جدول بطولة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة أيضا، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري برصيد 45 نقطة، بينما فيوتشر يتواجد في المركز الرابع بـ39 نقطة.