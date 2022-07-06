موعد مباراة الاهلي القادمة أمام فيوتشر فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 45 نقطة فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد الجونة عند النقطة 22 فى المركز الرابع عشر.