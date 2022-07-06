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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الاهلي والجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لم يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري أي تغير، بعد مباراة الأهلي والجونة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد خالد بشارة والمؤجلة من الاسبوع التاسع من بطولة الدوري.
واستمر مروان محسن لاعب سموحة وأحمد سيد زيزو على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، وجاء جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.
ترتيب الهدافين
الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة
واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي -علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - أفشة - صلاح محسن - محمد شريف .
فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من: عماد السيد، عمرو طارق، محمد نجيب، محمود الجزار، عمرو سعداوي، سيف العجوز، علي زعزع، إسلام محارب، كريم طارق، محمود الشبراوي، وخالد قمر .