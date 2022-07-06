شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الاهلي والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري أي تغير، بعد مباراة الأهلي والجونة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد خالد بشارة والمؤجلة من الاسبوع التاسع من بطولة الدوري.

واستمر مروان محسن لاعب سموحة وأحمد سيد زيزو على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، وجاء جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.



ترتيب الهدافين

الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة