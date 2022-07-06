شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع الجونة.. فوز الأهلى بمؤجلاته تضعه على القمة بالتساوى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى مسلسل إهدار النقاط فى صراع الدورى الممتاز، حيث تعادل سلبيًا مع الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان أمام الإسماعيلى والمقاولون العرب، حتى يتساوى مع الزمالك فى عدد المواجهات التى خاضها كل فريق فى مسابقة الدورى، حيث خاض الفارس الأبيض 23 مباراة، وخاض المارد الأحمر 21 لقاء.

وفى حالة فوز الأهلى فى المباريات المؤجلة سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.