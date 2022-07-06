شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يفقد نقطتين فى صراع القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد النادي الاهلي نقطتين ثمنيتين في صراعه علي الدوري، بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بشارة والمؤجلة من الأسبوع التاسع، وارتفع رصيد الاحمر إلى النقطة 45 من 21 مباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى.

وما زال نادي الزمالك في صدارة جدول بطولة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة أيضا.



جدول ترتيب الدوري

الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة