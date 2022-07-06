- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يفقد نقطتين فى صراع القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فقد النادي الاهلي نقطتين ثمنيتين في صراعه علي الدوري، بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بشارة والمؤجلة من الأسبوع التاسع، وارتفع رصيد الاحمر إلى النقطة 45 من 21 مباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى.
وما زال نادي الزمالك في صدارة جدول بطولة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة أيضا.
جدول ترتيب الدوري
الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة
واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي -علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - أفشة - صلاح محسن - محمد شريف .
فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من: عماد السيد، عمرو طارق، محمد نجيب، محمود الجزار، عمرو سعداوي، سيف العجوز، علي زعزع، إسلام محارب، كريم طارق، محمود الشبراوي، وخالد قمر .