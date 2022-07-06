شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 5/ 7/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 5/ 7/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها رزاق سيسيه يجمع متعلقاته ويغيب عن التدريبات، 5 آلاف مشجع فى نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك.

رزاق سيسيه يجمع متعلقاته من الزمالك ويغيب عن التدريبات

قام الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، بجمع جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة فى أول أيام عيد الأضحى ويعدل موعد تدريب الوقفة

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، والمقرر له يوم السبت المقبل.

5 آلاف مشجع فى نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك

تقرر حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري في نهائي بطولة كأس مصر ، بواقع 2500 مشجع لكل فريق ، في اللقاء المقرر له التاسعة مساء بإستاد القاهرة.

حمدى النقاز ينتظر العودة للزمالك بنهاية الموسم الجارى

ينتظر التونسى حمدى النقاز العودة من جديد لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد حل أزمة القيد التي كلفت الفريق الأبيض عدم التعاقد مع أي لاعب خلال الموسم الحالي .

فيريرا يجهز المثلوثى للمشاركة مع الزمالك أمام المقاولون

يجهز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الأبيض في مبارياته الأخيرة .

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الجولة 24 بالدوري المصرى

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، مواصلة الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزرى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

تقارير سعودية : النصر يقرر إعارة أبوجبل بعد صفقة حارس نابولي

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ مجلس إدارة النصر السعودي، قرارا جديدا بشأن الدولي المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك.

الزمالك يتمسك بحقوقه فى أزمة انقطاع طارق حامد وأبو جبل عن التدريبات

تمسك مسئولو نادي الزمالك بحقوق النادي كاملة في أزمة انقطاع الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمي عن التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة، بعدما تمسكت الإدارة بتطبيق لائحة الفريق والنادى كاملة على الثنائى.

أحمد فتوح يدعم الجبهة اليسرى للزمالك أمام المقاولون العرب