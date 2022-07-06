شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 5 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء اليوم الثلاثاء 5 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يتعادل سلبيا مع الجونة وإصابة حسين الشحات بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي يواصل رحلة الترنّح فى الدوري ويتعادل سلبيا مع الجونة

واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

سموحة يفوز على كفر الشيخ 6 / 1 و يتأهل لربع نهائي الكأس.. فيديو

تأهل فريق سموحة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كفر الشيخ بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر 2021 /2022 .

اتحاد الكرة يخطر صلاح و النني بترشيحهما ضمن الأفضل في أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – يخطرهم فيه بترشيح ثنائي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ضمن قائمة الأفضل في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في شهر يناير من العام الجاري 2022 ، في الحفل المقرر له 21 يوليو بالمغرب.

طاقم تحكيم إسباني لنهائى كأس الرابطة بين غزل المحلة وفيوتشر

أعلنت رابطة الأندية عن طاقم الحكام الإسبانى المقرر أن يدير لقاء غزل المحلة و فيوتشر فى نهائى كأس الرابطة يوم الخميس المقبل .

اتحاد الكرة يخطر كيروش بترشحه لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا والحفل 21 يوليو

أخطر اتحاد الكرة ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بترشيحه من جانب الاتحاد آلافريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا ، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

12 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى

تقرر حضور 12 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المقبلة والمقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل، وهي السعة الكاملة لاستاد الاسكندرية الذي يستضيف اللقاء.

الأشعة تثبت إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة

أثبتت الأشعة التي أجراها حسين الشحات لاعب الأهلي اليوم ،الثلاثاء، إصابته بقطع في غضروف الركبة ، وخرج الشحات من قائمة الأهلي لمباراة الجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.