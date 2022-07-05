الشباب السعودي يضم الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات

أعلن نادي الشباب السعودي ضم الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، بشكل رسمي قادمًا من كاشيوا ريسول الياباني.



وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا قال فيه إنه حصل على توقيع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، لثلاث سنوات مقبلة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقامت الإدارة الشبابية بشراء الستة أشهر الأخيرة، في عقد سيونج جيو، مع كاشيوا ريسول؛ لتنج في حسم الصفقة بشكل رسمي.

ولعب سيونج جيو في أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفيسيل كوبي الياباني، ونادي كاشيوا ريسول، منذ يناير 2020.

واستقبل سيونج جيو 101 هدف في 77 مباراة رسمية، بينما حافظ على نظافة شباكه، 22 مرة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن انضمام الحارس الكوري الجنوبي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يُمهد لانتقال فواز القرني، إلى الاتحاد، خلال الصيف الحالي.

ويرغب فواز القرني، يرغب في العودة إلى الاتحاد مجددًا، بعد أن انضم إلى الشباب، في صيف 2021، قادمًا من الاتحاد.