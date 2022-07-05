بعد الكشف حجم عن إصابته.. حسين الشحات قد يغيب عن الأهلي حتى نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن حجم إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام الجونة مساء الثلاثاء.

وكان الشحات قد خرج من قائمة الأهلي لمباراة الجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقط أثبتت الأشعة التي أجراها حسين الشحات اليوم ،الثلاثاء، إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وكان الجهاز الطبي قد طلب من حسين الشحات إجراء أشعة للإطمئنان عليه بعدما أشتكى من آلام في الركبة وجاءت نتيجة الأشعة إصابة اللاعب بقطع في غضروف الركبة.

ودخل الأهلي مباراة الجونة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي _علي معلول _ رامي ربيعه _ ايمن اشرف _ محمد هاني _حمدي فتحي _ عمرو السولية _طاهر محمد طاهر _ أفشه __ صلاح محسن ومحمد شريف

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.