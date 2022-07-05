شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يدعم حسين الشحات بعد إصابته بقطع كامل في الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إبراهيم سعيد نجم الاهلي والزمالك السابق ، علي توجيه رسالة دعم حسين الشحات لاعب الأهلي بعد إصابته بقطع كامل في الغضروف، وتمنى له الشفاء، وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر: "تمنياتي بالشفاء لحسين الشحات والعودة من جديد للملاعب في أقرب وقت بإذن الله".

يواجه حسين الشحات لاعب الأهلي شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع بعدما أثبتت الاشعة التي أجراها اللاعب اليوم ،الثلاثاء، إصابة اللاعب بقطع في غضروف الركبة.